Bắt nghi can xúc phạm, vu khống lãnh đạo

Chiều 15-8, nguồn tin từ Công an Thanh Hóa cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Đinh Tất Thắng (sinh năm 1943, trú tại thôn Quyết Thắng 2, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đinh Tất Thắng là đối tượng khiếu kiện kéo dài. Từ năm 1999 đến 2008, ông Thắng lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để dùng lời lẽ xúc phạm, vu khống các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân.

Tháng 1-2008, Đinh Tất Thắng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".

Sau khi ra tù, từ năm 2009 đến nay Đinh Tất Thắng vẫn tiếp tục tái phạm.

Từ tháng 6-2015 đến nay, Đinh Tất Thắng liên tiếp gửi đơn, thư tố cáo vu khống, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân một số đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh Thanh Hóa; tập thể huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Thọ Xuân.

Hành vi của Đinh Tất Thắng vi phạm vào điều 258 Bộ luật hình sự, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Theo HÀ ĐỒNG (TTO)