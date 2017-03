Bắt nghi phạm giết cô giáo rồi đốt xác

Chiều 16-3, Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan công an vừa bắt giữ Ngô Minh Đức (17 tuổi), nghi can giết người, cướp của dã man tại xã Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Hạnh (48 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học Sông Âm (Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc).

Theo Đại tá Hiếu, trưa 14-3, người dân sống gần nhà cô Hạnh phát hiện thi thể của cô trong tình trạng bị cháy sém toàn thân. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc xuống hiện trường khẩn trương điều tra. Tại hiện trường, các chiến sĩ nhận định hung thủ có thể là người quen, sợ bị bại lộ đã đốt xác phi tang.

Lực lượng công an thực hiện khám nghiệm tại hiện trường. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Ngô Minh Đức, sống cạnh nhà cô Hạnh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận sau khi phát hiện nạn nhân ở nhà một mình đã đột nhập vào nhà nhằm trộm cắp. Sau khi lấy đi một điện thoại di động, Đức bị cô Hạnh phát hiện, tri hô. Sợ bại lộ, Đức nhẫn tâm đánh chết nạn nhân rồi dùng chăn chất lên người đốt xác. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Đức để điều tra về hành vi giết người.