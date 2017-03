Bắt nghi phạm sát hại nữ sinh, cướp điện thoại

Bước đầu xác định Hơn là nghi phạm ra tay sát hại em PTCH (14 tuổi, học lớp 8 Trường THCS Mỹ An) để cướp điện thoại di động”. Liên quan đến vụ “Nữ sinh lớp 8 bị sát hại, cướp tài sản” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh An Giang, cho biết.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 9 giờ sáng 21-6, vợ chồng anh Phan Văn Linh và chị Nguyễn Thị Cẩm Em khi đi khám bệnh về đến nhà thì phát hiện con gái là H. nằm chết với một vết cắt ngang cổ. Tại hiện trường có một con dao, đồng thời điện thoại di động của cháu H. bị lấy mất. Công an huyện Chợ Mới, lực lượng PC45 và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng… đề điều tra. Qua truy xét các đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Trần Văn Hơn khi Hơn đang nhậu với nhóm bạn ở Bình Dương. Tại cơ quan điều tra, Hơn khai nhận sáng 21-6 khi phát hiện anh Linh và chị Cẩm Em rời khỏi nhà và biết trong nhà chỉ có một mình H. nên Hơn đột nhập vào nhà bằng lối cửa sau rồi vào phòng ngủ sử dụng dây sạc điện thoại siết cổ em H. Khi H. chống trả thì bị Hơn dùng dao cứa cổ dẫn đến đứt mạch chủ. Sau khi H. tử vong, Hơn lấy điện thoại di động của H. rồi bỏ trốn.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh An Giang đã biểu dương và thưởng nóng các đơn vị tham gia phá án 40 triệu đồng về thành tích khám phá nhanh vụ trọng án, bắt ngay nghi phạm.

GIA TUỆ - THIÊN SƠN