Bắt nghi phạm vụ xác chết nhiều ngày trong nhà

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Long Biên điều tra, khám phá vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường Sài Đồng, bắt đối tượng Lưu Công Hoàng (SN 1991, trú tại thôn Đồng Vận, Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình), nghi phạm của vụ án.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vụ án mạng được phát hiện vào tối ngày 29/1. Cụ thể, khoảng 21h ngày 29/1, Công an phường Sài Đồng (quận Long Biên) nhận được tin báo của anh Nguyễn Chí Thành (SN 1971, ở Đông Ngạc, Từ Liêm) về vụ việc này.

Theo anh Thành, mấy ngày gần đây không thấy anh ruột là Nguyễn Chí Hùng (SN 1961, ở nhà số 5, ngõ 767, tổ 3 phường Sài Đồng, Long Biên) liên lạc với gia đình. Anh Thành đã đến nhà tìm và cùng nhân dân phá cửa vào nhà, phát hiện anh Hùng bị chết tại tầng 2, trên người có nhiều vết máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trưởng Công an quận Long Biên đã xuống hiện trường, chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp các đơn vị CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, tổ chức dựng lại di biến động hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định, nạn nhân chết do bị vật cứng đập 3 nhát vào đầu (2 nhát dọc vùng trán, 1 nhát ngang gáy), hộp sọ bị vỡ rạn nhiều mảng, vùng trán bị lún sâu. Thời gian chết từ ngày 25/1, tài sản bị mất 1 xe máy và 1 điện thoại.

Công an quận Long Biên đã khẩn trương làm rõ các mối quan hệ của nạn nhân, sàng lọc các đối tượng có nhiều nghi vấn. Trong quá trình điều tra, CA quận gặp khá nhiều khó khăn do nạn nhân ở độc thân và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ nghi phạm sát hại anh Hùng là Lưu Công Hoàng. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận có quen và chơi với anh Hùng. Biết anh Hùng sống độc thân và có nhiều tài sản, Hoàng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khoảng 23h ngày 24/1, Hoàng đến nhà anh Hùng chơi, phát hiện có một chiếc chày gỗ để ở dưới gầm giường, Hoàng lấy chày gỗ giấu vào chân. Khi thấy anh Hùng lên tầng 2 thay quần áo đi ngủ, Hoàng dùng chiếc chày gỗ đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu, giết chết anh Hùng. Sau đó Hoàng tháo lấy 4 chiếc nhẫn vàng đeo ở tay nạn nhân, 1 chiếc điện thoại, lấy chìa khóa xe xuống tầng một lấy chiếc xe máy Wave RSX của anh Hùng rồi bỏ trốn.

Vụ việc đang được lập hồ sơ xử lý.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)