Bất ngờ co giật liên tục, nam thanh niên rơi sông

Các nhân chứng cho biết, trước đó, chiều cùng ngày, người thanh niên này cầm xấp vé số trên tay đi bán dạo nhưng do mỏi chân nên ngồi nghỉ chân tại khu vực lan can đầu cầu và bất ngờ lên cơn co giật liên tục. Lúc này có người phát hiện chạy đến giúp đỡ nhưng chưa kịp thì người này đã rơi xuống sông.





Lực lượng Cứu nạn cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả - ảnh: H.C



Nhận tin báo, lực lượng Cứu hộ cứu nạn đã có mặt sau 30 phút, nhanh chóng triển khai đội hình tìm kiếm quanh khu vực cầu. Mọi nỗ lực, cố gắng vẫn chưa mang lại kết quả, từ lúc khởi công tìm kiếm nước triều dâng cao cho đến lúc nước ròng vẫn chưa vớt được xác người xấu số.



Trên cầu, người dân hiếu kỳ tụ tập khá đông gây ra cảnh kẹt xe nhiều giờ liền và kéo dài khoảng 1km trên đường Nguyễn Thị Định. Sau đó, nhờ CSGT Q.2 và công an, dân phòng phường phối hợp điều tiết giao thông nên tình hình lưu thông mới dần trở lại bình thường.





Theo Phan Cường (VTC News)