Bắt người bán dạo trái cây đốt phòng trọ do mâu thuẫn

Ba từ quê vào TP.HCM hành nghề đẩy xe ba gác bán trái cây dạo ở trước cổng Khu chế xuất Linh Trung 2, quận Thủ Đức. Còn anh Bùi Thanh Thản (quê Thanh Hóa) hằng ngày cũng bán trái cây gần chỗ Ba. Trong quá trình buôn bán, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn từ việc tranh giành khách, chỗ bán.

Do mâu thuẫn với anh Thản nên Ba nảy sinh ý định trả thù. Vì biết phòng trọ nơi vợ chồng anh Thản ở, rạng sáng 18-10, trong lúc đã nhậu ngà ngà say Ba rủ Hậu đi mua xăng đến đốt phòng trọ anh Thản “dằn mặt”. Ngay sau đó Ba và Hậu đến một cây xăng mua 30.000 đồng xăng bỏ vào bịch nylon.

Cả hai đem bịch xăng đến dãy nhà trọ của vợ chồng anh Thản. Ba đứng bên ngoài canh chừng, còn Hậu cầm bịch xăng đặt trước cửa phòng trọ của anh Thản và bật quẹt gas đốt lửa. Sau đó, Ba chạy về phòng trọ của Hậu ở tỉnh lộ 43 để lẩn trốn.

Khi lửa bùng lên cháy lớn, vợ anh Thản ngủ trên gác phát hiện nên tri hô. Lập tức anh Thản cùng bạn là Lê Bá Tươi đang ngủ dưới đất dùng chăn che người chạy ra ngoài. Hậu quả, anh Thản và anh Tươi bị bỏng ở chân và tay. Những người dân sống cùng dãy nhà trọ đã kịp thời dùng nước dập tắt lửa, không để cháy lan.

Ngoài hai nạn nhân bị thương, cửa phòng trọ bị cháy đen biến dạng cùng số tiền 17 triệu đồng của vợ chồng anh Thản dành dụm bị cháy rụi. Khi vào cuộc điều tra, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng khoanh vùng nghi can và mời Hậu và Ba về làm việc. Tại cơ quan công an, hai nghi can đã thừa nhận hành vi của mình. Ngay trong ngày 18-10, Công an quận Thủ Đức đã đưa hai nghi can này đến dựng lại hiện trường để điều tra vụ việc.

H.TUYẾT