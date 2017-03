Bắt người cha dùng lửa 'dạy' con gái 6 tuổi

Ngày 22-12, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Ngọc Phúc (40 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú phường Vĩnh Phú – Thuận An) để làm rõ hành vi dùng lửa gây thương tích cho con gái là cháu Phạm Nguyễn Diệu Hiền, 6 tuổi.

Đối tượng Phạm Ngọc Phúc

Trước đó, ngày 17-12, người dân khu trọ ở phường Vĩnh Phú phát hiện cháu Hiền có nhiều vết bỏng bất thường nên đã trình báo công an. Khi bị công an triệu tập, ông Phúc thừa nhận đã “dạy con” bằng phương pháp sai.

Ông Phúc kể trước đó khi đón bé Hiền ở trường, nghe nói bé lấy vài ngàn đồng của bạn học nên khi về phòng trọ ông đã lấy giấy cuốn lại rồi thắp lửa hơ khắp người bé Hiền gây bỏng tay, lưng, ngực và miệng bé.

Theo N. Phú/NLĐO