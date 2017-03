Bắt người chủ mưu truy sát nhà báo tại Thái Nguyên

Sáng 4-1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đã bắt được Phạm Anh Huy (24 tuổi, trú xóm Ngò, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) - nghi can chủ mưu trong vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang - Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên cách đây hơn bốn tháng.



Nghi phạm chủ mưu truy sát nhà báo. Ảnh: TUYẾN PHAN

Huy bị bắt giữ vào ngày 2-1 khi đang lẩn trốn ở bệnh viện tâm thần tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 19-9-2015, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã bắt giữ Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, trú xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (24 tuổi, trú xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang), nghi phạm hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai bị can trực tiếp ra tay, ngày 30-9-2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Phạm Anh Huy.

Huy từng có thời gian công tác tại Công an huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Do vi phạm một số quy định của ngành nên đã viết đơn xin ra khỏi ngành.





Chu Văn Thế tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Website Đài PT-TH Thái Nguyên.

Như chúng tôi đã thông tin, do có mâu thuẫn với nhà báo Quang nên sáng 4-9-2015, Thế và Hậu bí mật theo dõi vợ chồng nhà báo Quang.

Khi đến gần giữa cầu Gia Bảy (thuộc phường Trưng Vương), cả hai ép xe nhà báo Quang vào lề rồi cùng nhau tấn công nạn nhân. Hai vợ chồng nhà báo mở cửa chạy thoát thân nhưng Thế và Hậu vẫn đuổi theo chém khiến anh Quang bị nhiều vết thương ở vai, tay, thắt lưng…