Bắt người đàn ông buôn 4 kg cần sa từ Lào về Huế

Việt bị bắt giữ ngay tại khách sạn

Trước đó, vào sáng 1-12, lực lượng PC47 đã ập vào tầng 5 của khách sạn HT nằm trên đường An Dương Vương, TP Huế bắt quả tang Việt đang tàng trữ 4 kg cần sa và 198 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tại cơ quan công an, Võ Đại Việt khai nhận số ma túy trên Việt mua ở Lào về qua một cửa khẩu ở tỉnh Nghệ An, sau đó đưa vào Huế để tiêu thụ. Đang cất giấu số ma túy tại khách sạn chờ phân phối cho các con nghiện thì Việt bị lực lượng công an ma túy tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện bắt giữ.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục mở rộng điều tra.