Bắt người đàn ông giết chủ nợ rồi giấu xác trong bụi cây

Ngày 20-6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Dư Phúc (37 tuổi, ngụ phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) về tội giết người.



Nguyễn Dư Phúc tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây Nguyễn Dư Phúc mượn của bà Nguyễn Thị Hồng Huệ (40 tuổi, ngụ phường Cam Phú, TP Cam Ranh) 100 triệu đồng để làm môi giới bất động sản. Bị bà Huệ nhiều lần hối thúc trả tiền nhưng chưa có tiền trả, Phúc lên kế hoạch giết chủ nợ.

Tối 4-6, Phúc nói với bà Huệ là đã có người cho mượn tiền và Phúc chở bà đến lấy. Khi chở bà Huệ đến xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), Phúc chạy lòng vòng ở những chỗ vắng người rồi hại bà Huệ. Tiếp đó, người này kéo xác nạn nhân giấu trong bụi rậm. Xe máy cùng giấy tờ tùy thân của bà Huệ thì bị Phúc mang đi ném cách đó hàng chục kilomet nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Hai ngày sau, trong khi tìm mật ong, người dân địa phương phát hiện thi thể bà Huệ và báo cơ quan công an.