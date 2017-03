Bắt người đem xe thuê đi thế chấp

Ngày 10-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Hữu Tụng, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ nghi can Lê Minh Tâm (ngụ phường 12, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo, ông Hoàng Trường Sơn (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) là chủ sở hữu xe ô ô bốn chỗ hiệu Toyota Camry, biển kiểm soát 56N-3144. Ông Sơn ủy quyền cho một người khác để làm hợp đồng đưa xe cho anh Trần Hữu Nhân (ngụ TP.HCM) làm dịch vụ thuê xe du lịch.

Tháng 9-2009, anh Nhân cho Tâm thuê chiếc xe trên với giá 40 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê trong vòng một tháng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tâm đã mang xe thế chấp cho ông Mã Hồng Mao (ngụ phường 2, TP Vũng Tàu) để vay 700 triệu đồng. Trong hợp đồng vay, Tâm ghi xe này là của Tâm mua nhưng chưa sang tên, Tâm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Chiếc xe Toyota Camry do Tâm thuê rồi mang đi thế chấp vay tiền. Ảnh: TK

Khi đến hạn trả xe, Tâm nói anh Nhân muốn thuê thêm, sẽ trả tiền sau. Do chỗ quen biết nên anh Nhân tiếp tục gia hạn. Đến khi thấy Tâm hẹn lần lữa mãi không giao trả xe, không đưa tiền mà còn “lặn” mất tăm nên anh Nhân báo ông Sơn truy tìm. Qua hệ thống định vị trên xe, ông Sơn biết chiếc xe trên đang ở Vũng Tàu và do ông Mao sử dụng, ông Sơn gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an. Sau khi nhận đơn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành làm rõ hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tâm.

Theo ông Mao, do Tâm vay nợ ông nhiều lần số tiền gần 1,4 tỉ đồng nên buộc Tâm phải làm hợp đồng thế chấp chiếc xe trên cùng một chiếc xe Innova khác. Khi thế chấp, Tâm nói xe Camry là do Tâm mua chưa sang tên khiến ông Mao tin tưởng. Trong thời gian này, ông Mao vẫn sử dụng chiếc Toyota Camry đi lại mà không có bất cứ giấy tờ nào liên quan đến chiếc xe.

Trong quá trình công an mời ông Mao lên làm việc, ông Mao đã tự nguyện giao trả chiếc xe Innova, còn chiếc Camry 56N-3144 thì ông giữ lại. Gần bốn năm qua, các nạn nhân (chủ xe và những người cho thuê xe Camry) đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định hành vi của Tâm có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi làm việc với công an, Tâm thừa nhận có ý thức thuê xe để chiếm đoạt, mang đi cầm cố. Chiều 10-10, cơ quan điều tra đã tiếp tục làm việc với ông Sơn và ông Mao. Qua đó, ông Mao đồng ý giao nộp lại chiếc xe Camry để công an điều tra, xử lý. Vấn đề dân sự giữa ông Mao và Tâm sẽ được xem xét, giải quyết sau.

TRÙNG KHÁNH