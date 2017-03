Bắt người dọa đốt nhà, đâm cảnh sát khu vực

Trước đó, Công an TP Vũng Tàu huy động lực lượng, dùng bình xịt hơi cay khống chế Hiệp sau khi Hiệp đâm bị thương Thượng úy Nguyễn Huy Dũng (cảnh sát khu vực (CSKV) phường 3, TP Vũng Tàu) thủng lá lách.

Theo thông tin ban đầu từ gia đình, ông Hiệp có biểu hiện tâm thần đã nhiều năm. Bình thường ông Hiệp tỉnh táo, hiền lành, làm nghề vá xe để sinh sống. Tuy nhiên, ông Hiệp phải uống thuốc thần kinh thường xuyên. Mỗi khi trở bệnh ông thường đập phá đồ đạc trong nhà.





Công an TP Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường nhà ông Hiệp. Ảnh: TK

Mấy ngày gần đây ông Hiệp có biểu hiện khác thường nên gia đình thuyết phục ông đi khám bệnh nhưng ông không đồng ý. Sáng cùng ngày, ông Hiệp đe dọa đốt nhà rồi khóa cửa ở bên trong. Người nhà lo sợ đã phải nhờ dân phòng, CSKV phường 3 xuống hỗ trợ. Công an phường đã cử lực lượng xuống nhà ông Hiệp, trong đó có Thượng úy Dũng. Lúc này ông Hiệp phản ứng lại, bất ngờ nhặt một con dao Thái Lan đâm trúng hông Thượng úy Dũng. Một dân phòng khác cũng đã va chạm, bị xây xát nhẹ ở tay. Thượng úy Dũng do máu chảy nhiều nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn ông Hiệp sau đó đóng cửa cố thủ trong nhà.

Ngay sau đó Công an TP Vũng Tàu đã đưa các lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát 113 xuống phối hợp với công an phường có phương án khống chế ông Hiệp. Sau khi chờ ông Hiệp mở hé cửa, lực lượng chức năng đã kéo cửa vào trong nhà, dùng bình xịt hơi cay, đeo mặt nạ chống độc khống chế ông Hiệp. Chỉ ít phút sau ông Hiệp đã bị khống chế đưa lên xe về trụ sở công an. Tại đây ông Hiệp lúc nhớ, lúc không và nói lung tung. Công an canh giữ đã rửa và lau hơi cay ở mắt ông Hiệp.

Lãnh đạo Công an phường 3 cho hay Thượng úy Dũng bị thủng lá lách và được tiến hành phẫu thuật ngay, hiện đang nằm theo dõi tại BV Lê Lợi, TP Vũng Tàu.

Chiều cùng ngày, Đội Kỹ thuật hình sự cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường căn nhà ông Hiệp, thu giữ con dao gây án. Người dân xung quanh cho hay ông Hiệp bị bệnh tâm thần đã lâu, khi bệnh trở nặng, ông đập phá đồ đạc trong nhà chứ không gây rối hàng xóm. Còn khi bình thường ông hiền lành, thường chào hỏi mọi người.

Hiện Công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ.