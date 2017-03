Bắt người giả danh công an

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long chiều 6-12 cho biết đang làm rõ mục đích giả danh công an của Nguyễn Văn Trường, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang.

Trước đó một ngày, nhận được tin báo của nhân dân về một đối tượng lạ mặt mặc trang phục công an thường xuyên ra vào một nhà trọ ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), lực lượng chức năng đã tới kiểm tra nhà trọ này. Tại đây phát hiện Nguyễn Văn Trường, Trường tự xưng là đại úy công an đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an nhưng khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân thì Trường không có. Lực lượng làm nhiệm vụ sau đó đã thu giữ hai bộ trang phục cảnh sát nhân dân, ba xe mô tô đều gắn biển số giả và nhiều giấy tờ khác. Bước đầu Trường thừa nhận trang phục cảnh sát, giày và mũ kê-pi mua được thông qua mạng Internet. NGUYÊN – MINH