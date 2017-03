Bắt người làm công trộm 5 cây vàng

Trước đó, vào chiều ngày 5-7, ông Lê Văn Tẩn (ngụ ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh) kiểm tra nơi cất vàng, phát hiện 5 lượng vàng 24K đã biến mất nên tức tốc báo công an.



Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ trộm có dấu hiệu người trong nhà gây ra. Do Mai Anh là người làm công cho gia đình ông Tẩn nên được Công an huyện Cao Lãnh triệu tập để lấy lời khai.



Bằng những chứng cứ xác thực do cơ quan điều tra đưa ra, Mai Anh đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời hoàn trả lại toàn bộ số vàng đã trộm cho gia đình ông Tẩn.



Theo T.Nốt (NLĐO)