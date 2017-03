Bắt người Lào bỏ 2.000 viên ma túy tổng hợp vào hộp sữa

Chiều 8-4, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cùng Trạm biên phòng khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp cơ quan chức năng, bắt quả tang Thạo Chom (42 tuổi, trú huyện Căm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Tang vật thu giữ gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp. Để mang ma túy vào Hà Tĩnh tiêu thụ, Thạo Chom cất giấu, ngụy trang 2.000 viên ma túy tổng hợp trong hộp sữa, hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Thạo Chom cùng tang vật ma túy tổng hợp cho Cơ quan công an huyện Hương Sơn, Công an tỉnh Hà Tĩnh và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Kha Thị Thắng (29 tuổi, tự Thắm, trú bản Xốp Thặng, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đêm 1-4, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cơ quan chức năng, phá thành công chuyên án 1515VV, bắt quả tang Kha Thị Thắng đang vận chuyển một bánh heroin (trọng lượng 351,31 gam) từ nhà xuống TP Vinh để tiêu thụ.

Thắng là đối tượng “cộm cán” vừa mãn hạn tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chồng của Thắng nghiện heroin và vừa mất vì HIV/AIDS. Thời gian gần đây, Thắng tham gia đường dây ma túy từ vùng biên Việt-Lào xuống TP Vinh tiêu thụ.

Ngày 6-4, Đại tá Lữ Văn Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương, tặng khoa và thưởng “nóng” 5 triệu đồng cho Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an huyện Kỳ Sơn vì đã có thành tích triệt phá được đường dây ma túy lớn từ vùng biên Việt-Lào, bắt quả tang Thắng.

Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đã bàn giao Thắng cùng tang vật lên Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.