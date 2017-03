Bắt người Lào mang hơn 900 viên ma túy vào Nghệ An

Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Phòng, chống ma túy Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nậm Cắn và Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ Lầu Tồng Giờ (trú huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trong người Giờ gồm 900 viên ma túy tổng hợp, 1 g ma túy đá, 8 g heroin, một điện thoại di động. Giờ khai mang số ma túy trên từ Lào vào Nghệ An để bán kiếm lời. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An mở rộng chuyên án trên, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đ.LAM