Bắt người nước ngoài rút tiền tỉ bằng thẻ giả

Ngày 5-7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt khẩn cấp Yang Qing (quốc tịch Mỹ) để điều tra về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, sáng 1-7, công an tỉnh nhận được tin báo từ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Khánh Hòa về việc có dấu hiệu sử dụng thẻ ngân hàng giả trong giao dịch tại máy thanh toán thẻ Pos của Agribank đặt tại nhà hàng Hương Việt (1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) với số tiền lớn. Qua xác minh, cơ quan công an xác định Yang Qing là nghi can. Ngày 2-7, khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Yang Qing tại một khách sạn, công an thu giữ một máy tính xách tay, một thiết bị quẹt thẻ từ, chín thẻ ngân hàng, bốn thẻ nhựa, 935 nhân dân tệ, 23.000 kyats (tiền Myanmar), 86 USD và một số đồ vật có liên quan đến những giao dịch bất minh tại Pos ở nhà hàng Hương Việt.





Yang Qing cùng tang vật. Ảnh: AB

Tại cơ quan điều tra, Yang Qing khai được một người nước ngoài khác móc nối, chỉ cho cách dùng thẻ thanh toán quốc tế giả để thực hiện các giao dịch giả nhằm qua mắt các ngân hàng chiếm đoạt tiền các chủ thẻ khác. Nghi can đã đến Nha Trang thuê một nữ nhân viên phiên dịch cùng tìm “đồng minh” để hợp tác thực hiện phi vụ này.

Tại nhà hàng Hương Việt, Yang Qing thỏa thuận sẽ chia cho Nguyễn Thị Thu Hương (chủ nhà hàng) 30% trong tổng số tiền rút được qua Pos. Trong ngày 30-6, sau bữa cơm chỉ vài trăm ngàn đồng, Yang Qing đã dùng các thẻ Visa và Master Card giả để thanh toán với số tiền lên đến hơn 1,5 tỉ đồng. Bà Hương được hưởng hơn 700 triệu đồng. Số tiền còn lại, Yang Qing chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau.

Theo Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng phòng PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa, đây là vụ dùng công nghệ cao để rút tiền lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, trong ngày 30-6 Yang Qing đã 42 lần quẹt thẻ nhưng chỉ sử dụng một thẻ ngân hàng duy nhất. Trước mỗi lần cà thẻ, Yang Qing gọi điện thoại và sử dụng máy tính để liên hệ trực tiếp với đồng phạm ở nước ngoài. Sau khi được đồng phạm hướng dẫn, Yang Qing quẹt thẻ lên một thiết bị điện tử rồi quẹt sang Pos để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Mỗi lần như thế Yang Qing lấy thông tin từ tài khoản của 42 chủ thẻ khác nhau.

Yang Qing khai nhận cùng đồng bọn sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ là người Trung Quốc. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận 42 tài khoản thẻ mà Yang Qing cùng đồng bọn dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền đều do hai ngân hàng lớn ở Mỹ phát hành.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.