Bắt người phụ nữ trốn truy nã suốt 21 năm

Theo hồ sơ, năm 1993 bà Được cùng chồng là ông Vũ Bích Hợp đứng ra vay mượn, chơi hụi với một số người dân sau đó chiếm dụng tiền, vàng rồi bỏ trốn. Ngày 24-11-1993, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (nay là TP Bà Rịa) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hợp, bà Được. Sau đó ông Hợp đã tới cơ quan công an trình diện và khai báo cá nhân ông chỉ đứng ra vay 70 chỉ vàng và cùng với bà Được ký tên vào khế ước vay 118 triệu đồng của ngân hàng. Riêng các khoản tiền hụi và vay mượn khác của bà Được, ông Hợp không biết. Qua điều tra, công an xác định bà Được đứng ra vay hơn 100 chỉ vàng, 7.650 USD, hơn 400 triệu đồng. Do bà Được bỏ trốn nên ngày 5-2-1994, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, bà Được đã bỏ trốn khỏi Bà Rịa-Vũng Tàu. Suốt 21 năm qua, biết bị truy nã, bà Được lẩn trốn ở nhiều nơi khác nhau. Đầu tiên bà xuống An Giang rồi lên thị xã Dĩ An (Bình Dương) làm nghề bán vé số. Tiếp tục trốn lệnh truy nã, bà Được về xã Hòa An, TP Cao Lãnh bán vé số cho tới khi bị PC52 - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ.

Hiện bà Được đã được bàn giao cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục xử lý.

T.KHÁNH