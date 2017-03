Bắt người phụ nữ từng lên truyền hình vì 'làm kinh tế giỏi'

(PLO)- Ngày 28-7, Cơ quan công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Ngô Thị Trang (43 tuổi, trú xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.