Bắt người Trung Quốc trốn truy nã cùng 3 khẩu súng

Theo đó, Su Feng bị bắt tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng. Việc bắt giữ có sự phối hợp giữa Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh. Quá trình khám xét, công an phát hiện, thu giữ của Su Feng ba khẩu súng, 88 viên đạn các loại, hai điện thoại di động cùng hơn 57 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan.

Su Feng là đối tượng có lệnh bắt của Công an TP Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật.