Bắt “người vận chuyển” 5.000 viên ma túy ở Hải Phòng

Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an quận Hồng Bàng, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây buôn bán tàng trữ trái phép ma túy lớn. Theo đó, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Nghĩa (SN 1991, trú tại số 269, đường Nguyễn Cộng Hòa, phường An Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) khi y đang mang trong người hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo hồ sơ của Công an quận Hồng Bàng, Nghĩa là đối tượng nghiện ma túy, không công ăn việc làm nhưng thường xuyên có mặt ở các tụ điểm ăn chơi phức tạp ở Hải Phòng.

Nghĩa là đối tượng chính cầm đầu một ổ nhóm vận chuyển ma túy. Để “hàng” có thể chuyển đi nhanh, Nghĩa chỉ nhận vận chuyển các loại ma túy mới nhất phù hợp với nhu cầu thị thường. Mỗi lần Nghĩa chuyển số lượng lớn từ 5.000 - 10.000 viên thuốc lắc hoặc vài kg ma túy đá trở lên.

Khoảng 12 giờ 50 ngày 17-3, khi đối tượng Nghĩa đang lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, TP.Hải Phòng, lực lượng phá án bắt quả tang Nghĩa đang giao nhận ma túy. Tang vật thu giữ gồm 5.036 viên ma túy tổng hợp.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa, cơ quan công an thu giữ được 20 viên đạn, 19 viên nén hình tròn, nhiều túi nilông chứa bột màu trắng, 10 lọ chứa dung dịch lỏng có biểu tượng Furari, 1 cân tiểu ly và dụng cụ phục vụ việc buôn bán ma túy.

Hồ sơ vụ việc được chuyển sang phòng PC47, Công an TP Hải Phòng để xử lý.