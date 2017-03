Bắt nguyên chiến sĩ CSCĐ cưỡng đoạt xe gian

(PL)- Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Dũng (25 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, quận 7 - nguyên trung sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.HCM) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Thông qua Facebook, Dũng quen Hoàng Hải Đăng (tạm trú quận Gò Vấp). Đăng nhờ Dũng tìm người đục lại số khung, số máy của xe Honda AirBlade để phù hợp với giấy tờ Đăng đang có. Biết xe của Đăng là xe gian, Dũng rủ thêm Hồ Nhật Tân (dân thường) chiếm đoạt xe của Đăng để Dũng sử dụng, Dũng sẽ cho Tân tiền tiêu. Sau đó vụ việc được Đăng trình báo Công an phường 3, quận 11. Làm việc với cơ quan điều tra, Tân thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản và khai Dũng là người chủ mưu. Tân bị khởi tố ngay sau đó. Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 1-4 sau khi giám đốc Công an TP.HCM có quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân của Dũng. ÁI NHÂN