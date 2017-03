Bắt nguyên chiến sỹ Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt xe gian

Như Báo Pháp luật TP.HCM đã thông tin, thông qua facebook, Dũng quen đối tượng Hoàng Hải Đăng (26 tuổi, quê Bình Phước, tạm trú quận Gò Vấp). Đăng nhờ Dũng tìm người đục lại số khung, số máy của xe Honda Airblade để phù hợp với bộ giấy tờ của Đăng đang có. Biết xe của Đăng là xe do phạm tội mà có, Dũng rủ thêm Hồ Nhật Tân (20 tuổi, quê Đà Nẵng) cùng đi, bàn nhau sẽ chiếm đoạt xe của Đăng để Dũng sử dụng, Dũng sẽ cho Tân tiền tiêu.

Đúng hẹn, sáng 10-3-2015, Dũng và Tân gặp Đăng ở trước công viên Đầm Sen (đường Hoà Bình, phường 3, quận 11) . Tại đây, đang nói chuyện thì Dũng bất ngờ rút bằng lái xe A2, trong đó có dán hình Dũng mặc đồng phục Công an, xưngcảnh sát hình sự , đòi tịch thu xe của Đăng để điều tra nguồn gốc, xử lý theo pháp luật. Thấy vậy, Đăng vội rút chìa khoá xe, quay đầu bỏ chạy. Thấy Đăng bỏ xe Honda Air Blade lại, Dũng dắt xe đi. Nhiều người dân thấy vậy giữ lại, thì Dũng lại rút bằng lái xe có dán hình mặc đồng phục Công an và nói: “Đang thi hành công vụ” nên người dân để Dũng đi. Dũng đưa xe về đơn vị cất để dành đi lại.

Đăng cùng một số người dân tới Công an phường 3 trình báo. Qua xác minh , công an quận 11 xác định, Đăng có dấu hiệu trộm cắp xe của bạn ở trọ chung tại quận Gò Vấp nên đã chuyển giao Đăng cho Công an Gò Vấp xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra, Tân và Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình và khai Dũng là người chủ mưu. Tân bị khởi tố ngay sau đó. Tiếp đó, Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 1-4, sau khi Giám đốc Công an TP.HCM có quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân của Dũng.

Ái Nhân