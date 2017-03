Bắt nguyên Chủ tịch phường dính líu đến "dự án Thủ Thiêm"

Quá trình điều tra cho thấy, Hoàng Đức Thuận - nguyên là Chủ tịch và Đảng ủy viên phường An Khánh do thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết hỗ trợ tiền khi di dời mồ mả tại Dự án đô thị mới Thủ Thiêm, đã bị kỷ luật về Đảng với hình thức cách chức Đảng ủy viên và chính quyền với hình thức buộc thôi việc.

Thời điểm Thuận còn là Chủ tịch phường An Khánh, công việc của Thuận trong việc giải quyết bồi thường, bố trí tái định cư đối với nhà và đất trong diện di dời là: Ký xác nhận pháp lý trong tờ trình nguồn gốc của người đăng ký di dời, biên bản khảo sát, bản áp giá bồi thường.

Còn Phạm Văn Một (hiện đã nghỉ việc vì lý do sức khỏe) làm cán bộ địa chính từ tháng 4/1997 đến tháng 12/2007, đồng thời là thành viên của tổ công tác bồi thường giải tỏa của phường An Khánh, quận 2 với công việc tại tổ công tác là thẩm định, xác minh, tham mưu cho Chủ tịch phường ký xác nhận về nguồn gốc đất, thời gian tạo dựng nhà, phục vụ cho việc áp giá bồi thường...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do thiếu trách nhiệm trong công việc của mình, Thuận và Một đã tạo điều kiện cho một số đối tượng: Lê Thị Sinh (ngụ tại 80 Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2), Huỳnh Công Duệ (ngụ 23/9 KP3, phường An Khánh, quận 2) và Lê Thiện Thuật (ngụ tại ấp 4, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chiếm đoạt trái phép số tiền lớn từ Dự án đô thị mới Thủ Thiêm.

Được biết, Sinh có 1.600m2 đất nông nghiệp (tại tổ 45, KP3, phường An Khánh, quận 2), có nguồn gốc được cha mẹ chồng cho vào năm 1990. Sau năm 2002, Sinh dựng tại khu đất trên một căn nhà có diện tích xây dựng 77,12m2 và làm hàng rào có diện tích khuôn viên là 202m2.

Nếu đúng nguồn gốc như trên khi đăng ký di dời, tiền bồi thường chỉ 200.000đ/m2. Nhưng với ý định chiếm đoạt tiền của dự án, Sinh đã lập hồ sơ đất không đúng thực tế để Lâm Thị Hồng Loan đứng tên với số tiền được đền bù là hơn 403 triệu đồng.

Để hồ sơ của Sinh nhận được tiền đền bù trên, trong quá trình thực hiện, Thuận và Một đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra đôn đốc, từ đó đã ký xác nhận sai về thời gian tạo dựng nhà và nguồn gốc đất.

Tương tự, cũng với thủ đoạn làm sai lệch hồ sơ tạo dựng nhà và nguồn gốc đất với mục đích để chiếm đoạt tiền đền bù với giá cao của Huỳnh Công Duệ (ngụ tại 23/9 KP3, phường An Khánh), cũng do thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao, Thuận và Một đã đề nghị bồi thường, giúp Huỳnh Công Duệ được nhận được tiền đền bù với mức hơn 448 triệu đồng và giúp Lê Thiện Thuật (ngụ tại ấp 4, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nhận đền bù hơn 460 triệu đồng.

Trong đó, riêng Thuận đã ký xác nhận sai về thời gian tạo dựng nhà và nguồn gốc đất đối với hồ sơ Lâm Thị Hồng Loan và Huỳnh Công Duệ, tạo điều kiện cho Lê Thị Sinh và Huỳnh Công Duệ chiếm đoạt hơn 851 triệu đồng.

Còn Một không kiểm tra đối chiếu các tài liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường lập và cung cấp nên đã tham mưu cho Chủ tịch phường xác nhận sai thời điểm tạo dựng nhà đối với các hồ sơ đăng ký của Lâm Thị Hồng Loan, Huỳnh Công Duệ và Lê Thiện Thuật đứng tên, giúp các đối tượng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của Dự án đô thị mới Thủ Thiêm.

Hiện, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố điều tra các bị can: Lê Thị Sinh, Huỳnh Công Duệ và Lê Thiện Thuật về hành vi: Lợi dụng chính sách bồi thường, bố trí tái định cư của Nhà nước, gian dối trong tờ trình nguồn gốc và sử dụng các giấy tờ không đúng sự thật, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của Dự án đô thị mới Thủ Thiêm; khởi tố Lê Văn Bình (ngụ tại A 21/2, ấp 4, phường An Khánh) do có hành vi cùng Huỳnh Công Duệ gian dối trong việc lập tờ trình nguồn gốc, làm giả tờ đăng ký nhà đất vào năm 1999 và được Duệ chia cho 90 triệu đồng từ tiền đền bù dự án...