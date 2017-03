Bắt nguyên giám đốc ngân hàng VIB Chi nhánh Nguyễn Huệ

Nguồn tin ngày 17-3 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Đỗ Xuân Hai, Giám đốc Công ty TNHH Đức Hiếu; Nguyễn Trọng Năm, chủ doanh nghiệp tư nhân Năm Hường (2 bị can này bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Thông tin ban đầu, vào khoảng cuối tháng 10-2011 đến đầu tháng 4-2012, Đỗ Xuân Hai đã chỉ đạo kế toán lập khống chứng từ hàng hoá thế chấp (biên bản kiểm kê kiêm định giá tài sản, biên bản giao nhận hàng hoá thế chấp…), lập khống chứng từ mua hàng của 5 doanh nghiệp và 12 cá nhân để làm hồ sơ ký 31 khế ước vay tổng cộng 110 tỉ đồng của Ngân hàng VIB.

Sau khi được giải ngân, Đỗ Xuân Hai đã sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, đến nay đã chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng của VIB Chi nhánh Nguyễn Huệ. Với các thủ đoạn tương tự, Nguyễn Trọng Năm trong tháng 10-2011 đã chỉ đạo kế toán lập khống chứng từ hàng hoá, chứng từ mua bán của 3 doanh nghiệp và 8 cá nhân để làm hồ sơ ký 7 khế ước vay tổng cộng 19 tỉ đồng của Ngân hàng VIB, đến nay còn chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng của Chi nhánh ngân hàng này.

Liên quan đến việc này, bị can Nguyễn Thanh Hiếu, nguyên Giám đốc Ngân hàng VIB Chi nhánh Nguyễn Huệ (quận Hà Đông, Hà Nội), cũng bị khởi tố, bắt giam về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” vì đã ký duyệt các tờ trình do cán bộ cấp dưới đề xuất để giải ngân tiền vay và không kiểm tra, giám sát dẫn đến gây thiệt hại cho ngân hàng VIB.

