Bắt nguyên Phó phòng Văn xã tỉnh Hà Giang tại sân bay

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, công an tỉnh Hà Giang) phối hợp với các đơn vị, lực lượng của Bộ công an và công an TP Hà Giang vừa bắt Nguyễn Thị Hiếu tại sân bay Nội Bài.

Việc bắt giữ thực hiện khi bà Hiếu đang làm các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hiếu (37 tuổi ở TP Hà Giang, nguyên là Phó rưởng phòng Văn xã - UBND tỉnh Hà Giang (đã bị buộc thôi việc) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2012, qua hợp đồng mua bán thảo quả với công ty cổ phần Viễn thông Hà Giang và hợp đồng giao dịch bất động sản với các cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Giang, bà Nguyễn Thị Hiếu cùng chồng là Nguyễn Đức Quyền (nguyên giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên) thực hiện các hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần một tỷ đồng. Trước đó ngày 18/9, ông Nguyễn Đức Quyền cũng đã bị Phòng PC46 - công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng. Ngay sau khi thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nguyễn Thị Hiếu đã trốn sang Hong Kong khoảng một năm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC46 - công an tỉnh Hà Giang đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm theo dấu vết để đấu tranh, vận động gia đình, anh em và bản thân bà Nguyễn Thị Hiếu về nước phục vụ công tác điều tra, xét xử. Ngay sau khi bị bắt, bà Nguyễn Thị Hiếu đã bị di lý về trại giam công an tỉnh Hà Giang.

Theo Tuổi Trẻ