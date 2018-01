Bắt nhanh kẻ nghiện ma túy cướp, giết bác xe ôm

Chiều 26-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa thưởng nóng Công an thị xã An Khê vì có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản.

Công an thị xã An Khê cũng đã được chủ tịch UBND thị xã An Khê thưởng nóng 5 triệu đồng.



Bùi Thanh Tâm bị công an bắt giữ sau 6 ngày gây án.



Trước đó, vào chiều 20-1, Công an thị xã An Khê nhận tin báo việc ông Nguyễn Thế Tạo (50 tuổi, trú tổ 9, phường Tây Sơn), làm nghề chạy xe ôm bị mất tích từ ngày 18-1. Lực lượng công an đã lập tức ra thông báo truy tìm, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh điều tra.

Quá trình điều tra, công an phát hiện chiếc xe máy có đặc điểm giống xe của ông Tạo tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường An Bình. Trinh sát vào cuộc xác định người cầm cố chiếc xe trên là Bùi Thanh Tâm (30 tuổi, trú xã Kông Yang, huyện Kông Chro) nên đã tiến hành truy bắt.

Đến sáng 24-1, công an phát hiện Tâm đang ở trên một chiếc xe khách chạy theo hướng An Khê - Bình Định nên đã truy đuổi. Khi đến khu vực xã Song An, chiếc xe trên mở cửa để bắt khách dọc đường thì các trinh sát ập lên khống chế bắt giữ Tâm. Khám xét trong người Tâm, công an thu được một gói heroin và một kim tiêm.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai ngày 18-1, Tâm thuê ông Tạo chở từ Bưu điện thị xã An Khê đến huyện Kông Chro. Trên đường đi, Tâm nảy sinh ý định giết ông này để lấy tài sản. Khi đến khu vực suối Tà Mần (thuộc thôn 4, xã Kông Yang, huyện Kông Chro), Tâm dùng dao tấn công khiến ông Tạo tử vong tại chỗ. Sau đó, Tâm kéo xác ông Tạo giấu vào một bụi cây rồi lấy xe của ông Tạo quay về thị xã An Khê nhờ người đi cầm cố được 10 triệu đồng.

Kẻ giết xe ôm, cướp của bị bắt