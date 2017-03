Bắt nhanh nhóm cướp xe máy bằng gậy điện

Rạng sáng 1/9, tại khu vực cảng cá Mắt Rồng, thuộc xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng xảy ra vụ cướp nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Bùi Tuấn Tùng, 24 tuổi, trú tại xã Phục Lễ, cùng huyện khi đang ngồi tâm sự với bạn gái đã bị một nhóm đối tượng dùng gậy điện tấn công cướp đi chiếc xe máy BKS 16N - 14926.

Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Lập Lễ, Thủy Triều, Phục Lễ tiến hành “truy nóng” và chỉ sau ít giờ đã xác định được một số nghi can. Đến 18h30’ ngày 2/9, lực lượng Công an huyện đã bắt gọn 3 đối tượng gây án, gồm: Bùi Văn Thắng, SN 22 tuổi, trú tại xã Trung Hà; Trần Đại Hán, 22 tuổivà Lê Văn Đức, 18 tuổi, đều trú tại thôn 4, xã Thủy Triều, cùng huyện Thủy Nguyên.



Các đối tượng và tang vật.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đêm 31/8, Thắng bàn với Hán và Đức đi cướp xe máy để lấy tiền ăn chơi, “đập đá”. Thắng chuẩn bị trước 1 gậy điện, sau đó 3 tên đi trên 1 xe máy đến khu cảng cá Mắt Rồng, phát hiện anh Tùng đang ngồi với bạn gái, xe máy để bên, Thắng nhảy xuống dùng gậy điện dí vào bụng anh Tùng làm anh choáng váng và gục xuống để 2 tên còn lại cướp chiếc xe máy. Khi biết bị lực lượng Công an truy lùng gắt gao, 3 tên đem chiếc xe cướp được ra chòi hoang ngoài bờ đê xã Thủy Triều cất giấu. Khám xét nơi ở các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ một số tang vật khác liên quan đến vụ án.

Được biết, Thắng, Hán, Đức đều không nghề nghiệp, nghiện nặng ma túy “đá”. Ngày 3/9, cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, mở rộng.



Theo Văn Thịnh (CAND)