Bắt nhanh nhóm đối tượng chuyên trộm, cướp tài sản

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 8-11, chị Lê Thị Thanh My (SN 1988, trú thôn 5, xã An Phú, TP Pleiku) điều khiển xe máy từ hướng TP Pleiku về Bình Định, khi đến địa bàn xã Chư Á (TP Pleiku) thì bị Sinh, Ba và Thường đi trên hai xe máy ép sát, dùng dao khống chế cướp điện thoại di động và xe. Đến tối 9-11, công an đã bắt được 3 đối tượng trên.

Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận, trong ngày 5-11 vừa qua, chúng đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm xe máy khác tại TP Pleiku và huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai).

Theo Đ. TRUNG (SGGP)