Bắt nhiều băng xin đểu, trộm cắp

Phi và Khôi bị các trinh sát bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt 500 ngàn đồng của anh Hoàng Đình Bình (SN 1982) trước cổng Công ty Samil Vina. Tại cơ quan điều tra, Phi và Bảo khai đã thực hiện 3 vụ xin đểu của các công nhân.

Trước đó một ngày, Đội cảnh sát hình sự Công an Thuận An đã bắt một băng trộm cắp chuyên nghiệp. Làm cùng Công ty Nippon Kompo (KP Bình Đức 3, P. Bình Hòa), chúng đã cấu kết trộm tài sản công ty tuồn ra ngoài tiêu thụ. Chúng gồm các tên: Lường Tú Hùng (SN 1990, thường trú Yên Lạc, Như Thành, Thanh Hóa); Võ Quốc Luân (SN 1987, thường trú Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Tạ Minh Tuân (SN 1989, thường trú Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận); Trương Trường Vũ (SN 1975, thường trú Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang); Dương Thị Ngân (SN 1981, thường trú Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Do làm cùng, Luân biết các đối tượng thường lấy trộm dây curoa (phụ tùng xe gắn máy) đem ra ngoài bán. Luân đã chủ động gặp nhóm này đề nghị bán cho mình, sau đó đem bán lại cho Tuấn lấy tiền lời. Ngày 10-11, các đối tượng này lấy 7 sợi dây curoa bán được hơn 2 triệu đồng thì công ty phát hiện báo công an. Những đối tượng này khai trước đó đã lấy 13 sợi dây curoa bán được 5,2 triệu đồng.

Cũng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, Công an Thuận An vừa bắt giữ đối tượng Đàm Văn Đường (SN 1990, thường trú xóm Nà Mỏ, xã Đức Long, Hòa An, Cao Bằng) khi y cùng đồng bọn (hiện đã bỏ trốn) trộm 2 bình ắc quy xe ôtô trị giá 4,2 triệu đồng.



Theo CƯỜNG PHONG (CATP)