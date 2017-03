Bắt nhóm bắt cóc con tin đòi chuộc gần nửa tỉ

Một đối tượng trong nhóm đang tường trình tại Đội 2 Phòng PC45 (Công an TP.HCM) - Ảnh: Đức Thanh



Theo ĐỨC THANH (TTO)



Nhóm đối tượng này gồm Võ Văn Phúc (tự “Phú”, 42 tuổi, ngụ phường 12, Q.Gò Vấp), Nguyễn Văn Ngọc (tự “Minh”, 33 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, Q.Bình Tân), Võ Minh Sen (tự “Sang”, 28 tuổi, ngụ P.11, Q.6), Lê Văn Tài (tự “Chuột”, 29 tuổi, ngụ P.15, Q.Bình Thạnh), Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu), Điêu Thiên Cường (38 tuổi, ngụ P.15, Q.Bình Thạnh) và Dương Công Kiều (32 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai).Trước đó khoảng 21g ngày 30-6, chị T.T.N.B. (ngụ P.Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) đến Công an phường Tân Thuận Tây trình báo có một nhóm thanh niên lạ mặt đến đầu hẻm nhà chị B. bắt cóc anh Đ.V.A. (chồng chị B.) đưa đi đâu không rõ.Trong thời gian trên một số đối tượng lạ đã điện thoại cho chị B. nói đang bắt giữ anh A. và ra giá 468 triệu đồng nếu chị B. muốn chuộc chồng về. Nhóm người lạ cho biết thêm đang giam giữ anh A. ở Campuchia.Xét đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an quận 7 đã báo cáo ban giám đốc Công an TP.HCM đề xuất chuyển hồ sơ qua Phòng PC45 điều tra khẩn cấp.Thượng tá Lê Ngọc Phương, trưởng Phòng PC45, đã bàn giao toàn bộ hồ sơ chuyên án cho lực lượng trinh sát đội 2 Phòng PC45 vào cuộc phá án. Ban chỉ huy đội 2 cho trinh sát xác minh lại tất cả lời khai của người nhà nạn nhân, qua đó phát hiện thông tin về sự xuất hiện của một chiếc ôtô Innova màu đen 8 chỗ.Từ ngày 30-6 đến 2-7, các đối tượng bắt cóc liên tục điện thoại đe dọa giết anh A. nếu chị B. không chuyển tiền chuộc cho bọn chúng. Trong những cuộc điện thoại anh A. than khóc và yêu cầu vợ bán nhà, cầm xe để lấy tiền giao cho nhóm bắt cóc.Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đội 2 đã điều tra phát hiện một chiếc xe Innova 8 chỗ đang đậu bên hông một khách sạn ở khu phố 7, đường Tân Thới Nhất, Q.12.Xác định được nạn nhân đang bị giam giữ ở khách sạn trên, lúc 0g30 ngày 3-7, lực lượng của đội 2 Phòng PC45 phối hợp với Công an phường Tân Thới Nhất đã bất ngờ đột kích vào phòng số 304 của khách sạn trên và phát hiện các đối tượng đang nhốt anh A. tại căn phòng này.Lực lượng trinh sát đội 2 đã đưa 7 đối tượng trên về Phòng PC45 làm rõ, đồng thời thu giữ 1 ôtô Innova 8 chỗ, 1 roi điện do nhóm bắt cóc dùng để tra tấn anh A.Anh Đ.V.A. cho biết năm trước có hợp tác làm ăn chung với một người tên Phúc trong lĩnh vực xây dựng. Thời điểm đó anh A. làm ăn thua lỗ nên nợ của Phúc 48 triệu đồng. Nhưng Phúc tính lãi suất và tiền đền bù hợp đồng lên đến 468 triệu đồng. Phúc nhờ nhóm Ngọc đòi nợ anh A. và sẽ chia tỉ lệ 50/50 nếu đòi được nợ.Đến ngày 29-6, Ngọc dẫn đàn em đón lõng anh A. trước hẻm nhà anh này và bắt cóc đưa đi.Tại cơ quan điều tra, nhóm của Ngọc còn thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc ông H. (ngụ ở đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú) đòi tiền chuộc, khi ông này nợ của một người ở Tây Ninh khoảng 480 triệu đồng. Chủ nợ này thuê nhóm của Ngọc đòi nợ và thỏa thuận tỉ lệ ăn chia 50/50. Sau khi bắt ông H., nhóm của Ngọc dùng thủ đoạn tương tự đánh đập ông H. và lấy của người nhà ông H. 200 triệu tiền chuộc mới thả ông H. về để kiếm tiền tiếp tục trả nợ.Hiện vụ việc đang được đội 2 Phòng PC45 tiếp tục điều tra mở rộng.