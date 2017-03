Bắt nhóm buôn ma túy xài “hàng nóng”

Đoàn đặc nhiệm miền Trung - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ ba đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Qua thời gian theo dõi, ngày 18-6, lực lượng biên phòng bắt quả tang Tua Pau Hạ, Thạo Văn và Kệt Xa May (đều mang quốc tịch Lào, cùng trú tỉnh Savannakhet) đang vận chuyển 10 bánh heroin (trọng lượng 3,5 kg) trên xe ô tô mang biển số Lào 0900. Trong lúc bị truy đuổi, những người này đã dùng súng bắn trả quyết liệt rồi chạy trốn vào rừng. Cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng K54 cùng chín viên đạn.

Cả ba khai mua ma túy tại Vientiane (Lào), dùng ô tô vận chuyển theo đường xuyên Á đến sát biên giới, đối diện cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để tập kết hàng và móc nối người đưa ma túy vào nội địa tiêu thụ.

Ba nghi can buôn ma tuý cùng tang vật (ảnh do BĐBP tỉnh Quảng trị cung cấp)

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an Lào tiếp tục điều tra.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Phúc về hành vi buôn ma túy xuyên quốc gia. Yên là đối tượng có lệnh truy nã của Công an TP Vinh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 18-6, Công an huyện Định Quán phối hợp Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Đồng Nai ập vào nhà ông Hoàng Văn Hiền, ngụ xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) bắt Yên và Phúc khi cả hai đang lẩn trốn tại đây. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu hai bánh ma túy (khoảng bảy lượng), một gói ma túy nhỏ, một khẩu súng có năm viên đạn và một số tang vật khác. Tiếp tục kiểm tra bên trong một cặp táp được khóa rất cẩn thận, công an phát hiện thêm sáu bánh heroin và 9 kg ma túy đá.

Yên khai thường qua Lào mua heroin và ma túy đá đem về bán lại kiếm lời. Yên bán được hai bánh tại Vinh, còn tám bánh vừa vận chuyển vào Đồng Nai để tiêu thụ thì bị bắt.

VIẾT LONG - VÕ TÙNG