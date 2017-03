Bắt nhóm cầm xe gian bằng giấy tờ giả

để điều tra về các hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, làm giả con dấu, giấy tờ của các cơ quan tổ chức và trộm cắp tài sản.

Trong thời vừa qua, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận thông tin người dân trình báo về việc bị mất trộm các loại xe tay ga đắt tiền như SH, Air Blade… Gần đây nhất, tại phường 25 (quận Bình Thạnh) xảy ra một vụ mất trộm xe SH. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện một băng nhóm do Ngô Thị Hạnh cầm đầu đã mua chiếc xe SH trộm cắp trên. Nhóm của Hạnh tỏa đi khắp TP.HCM, các tỉnh, thành tìm mua xe máy đắt tiền có nguồn gốc trộm cắp rồi làm giả giấy tờ đem đi cầm cố.

13 xe máy trộm cắp do nhóm Hạnh thu mua rồi đem cầm được công an thu hồi. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Hạnh cho người làm giả biển số, giấy tờ xe, dán ảnh đàn em lên CMND giả. Sau đó Hạnh cho đàn em mang xe đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn quận Bình Thạnh, Bình Tân, quận 3, quận 10 để cầm với giá hàng chục triệu đồng và không bao giờ quay lại chuộc. Qua truy xét, công an quận Bình Thạnh đã lần lượt bắt giữ sáu nghi can trên.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh cùng đàn em thừa nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ mua bán xe trộm cắp. Từ lời khai trên, Công an quận Bình Thạnh truy tìm, thu hồi được 13 chiếc xe các loại gồm SH, Air Blade, Exciter… giao trả cho các nạn nhân bị mất trộm.

TUYẾT KHUÊ