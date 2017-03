Bắt nhóm cát tặc trên sông Đồng Nai

Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 ngày 7-6, lực lượng cảnh sát môi trường Công an TP Biên Hòa phối hợp với cán bộ Phòng TN&MT TP Biên Hòa bất ngờ vây ráp một ghe đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn thuộc phường Bửu Long, TP Biên Hòa).

Ba nghi can có liên quan gồm: Phan Thanh Hồng (49 tuổi), Mai Hồng Phúc (28 tuổi) đều ngụ xã Long Hưng, TP Biên Hòa và Huỳnh Văn Thôi (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).



Do bị vây ráp bất ngờ nên cả ba đã không kịp chạy thoát. Tại hiện trường ngoài Hồng, Phúc và Thôi là ba nghi can trực tiếp khai thác cát bị bắt giữ, công an cũng đã thu giữ một ghe cùng các thiết bị máy móc dùng để hút cát và gần 10 m3 cát đã được hút lên ghe chuẩn bị bán.

Bên cạnh đó lực lượng công an cũng đã tạm giữ một chiếc xà lan là phương tiện đang dùng để mua cát của nhóm cát tặc này.

Làm việc với cơ quan công an Hồng, Phúc và Thôi khai nhận thường sử dụng các ghe có gắn các thiết bị máy móc để khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.