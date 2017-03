Bắt nhóm chém người trên đường Lê Lai

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Lê Xuân Vũ (38 tuổi, trú tại đường Trương Công Định, phường 3, TP Vũng Tàu) đã “nhờ” Trần Thanh Quang (23 tuổi), Ngô Văn Tài (21 tuổi), Phạm Phú Quốc (21 tuổi), Nguyễn Quang Khánh (30 tuổi), Huỳnh Lê Tuấn Cường (23 tuổi) chuẩn bị hung khí và chém “dằn mặt” Phạm Đức Hùng (36 tuổi, chủ một tiệm cầm đồ).

Vào khoảng 20 giờ ngày 2-10, sau nhiều ngày theo dõi, biết được việc đi lại của Hùng, Tài cùng với Khánh, Cường và Quốc cầm theo kiếm và đao, chạy trên hai xe máy đuổi theo Hùng từ đường Lê Lai đến đường Thống Nhất (đoạn trước cổng Trường tiểu học Bàu Sen, TP Vũng Tàu) rồi ép xe máy của Hùng và chém nhiều nhát vào lưng Hùng.

Hùng bỏ xe máy, chạy trốn vào nhà số 45 Lê Lai, phường 1, TP Vũng Tàu. Cường và Quốc cầm kiếm và đao đuổi theo, chém nhiều nhát vào tay, chân và vai Hùng cho đến khi nạn nhân gục xuống, bọn chúng mới bỏ đi.

Hùng được mọi người đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu với tỉ lệ thương tật 27%.

Sau khi vụ chém người xảy ra, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt được Tài, Giang, Quang, Khánh, Cường. Còn Vũ đã đến cơ quan công an đầu thú, riêng Quốc đang bỏ trốn.