Bắt nhóm côn đồ chém người ở Cà Mau

Ngày 14-6, tin từ Cà Mau cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh này đã bắt sáu người quy án trong những vụ chém người hồi cuối tháng 5 vừa rồi.

Sáu người bị bắt gồm Phan Hoàng Thông, SN 1997 (tự “Cu Thông”); Trần Ân, 1998 (tự “Chuột”); Trần Minh Hải, SN 1991; Tôn Văn Út, SN 1989; Huỳnh Khiêm Thịnh, SN1988 (tự “Thịnh Bò”) và Trần Nhật Duy, SN 1993.



Nạn nhân Thái Thiện Nhân bị thương nặng, khâu đến 27 mũi ở đầu và tay trái.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Cà Mau, vào 2 giờ ngày 20-5-2016, nhóm này đã xách hung khí tấn công gây trọng thương cho Thái Thiện Nhân, 25 tuổi, ngụ phường 9, TP Cà Mau khi anh này đang ngồi ăn đêm ở một quán mì tại địa phương. Nguyên nhân của vụ chém hội đồng này được các nghi can khai báo là do tù oán cá nhân.

Được biết nạn nhân Thái Thiện Nhân là người giữ quán Thiện Thanh Spa, ở phường 9, TP Cà Mau. Trước khi Nhân bị chém gần một tháng, gia đình chủ cơ sở Thiện Thanh từng bị một nhóm người tấn công bằng hung khí nguy hiểm khi đang ngồi ăn tối ở một quán ăn thuộc phường 6, TP Cà Mau.

Một người trong nhóm bị trọng thương là anh Nguyễn Minh Nhật, nên gia đình đã báo công an. Những ngày liên tiếp sau đó, phía chủ quán này nhận được những tin nhắn gặp đâu chém đó. Đồng thời, phía chú quán liên tục bị khủng bố bằng việc ném gạch đá, đồ dơ vào cửa tiệm. Từ đó gia đình chủ tiệm Thiện Thanh Spa đã báo công an để truy cứu và bảo vệ an toàn tính mạng gia đình và những người làm ở tiệm mình.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo mở rộng điều tra kẻ chủ mưu. Theo phía chủ tiệm Thiện Thanh Spa, người chủ mưu trong toàn bộ vụ việc này vẫn chưa bị vạch mặt.