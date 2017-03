Bắt nhóm côn đồ đi đòi nợ theo kiểu 'xã hội đen'

Sáng 6-10, Thượng tá Võ Văn Hồng – Phó trưởng Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam đối với Trần Văn Bình (tự “Chảo”, 41 tuổi), Vũ Văn Biên (25 tuổi); Nguyễn Thanh Thuận (tự “Bếp”, 38 tuổi) và Nguyễn Đình Hiếu (38 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nhóm giang hồ đi đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” bị khởi tố Trong nhóm côn đồ này, Bình “chảo” được xác định là một tay giang hồ “có số” tại khu vực vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5-2014, anh Vũ Quang Long (41 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) có mượn của Vũ Văn Biên 70 triệu đồng. Đến tháng 9-2014, Biên gọi điện thoại đòi nợ Long nhưng Long chưa có tiền trả nên xin khất nợ vài ngày. Lúc này Biên đang ngồi nhậu cùng với nhóm của Bình “chảo”, biết chuyện này, Bình “chảo”gọi anh Long đến một quán ăn tại khu phố Đông Ba (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) để nói chuyện. Tại đây, Biên tiếp tục đòi tiền Long, khi Long nói chưa lo được tiền thì lập tức bị các đối tượng lao vào đánh “hội đồng” gây thương tích nặng. Chưa dừng lại, bọn chúng còn đe dọa sẽ lấy mạng của anh Long nếu không sớm trả nợ. Quá hoảng trước sự hung hãn của các đối tượng, sau khi được đưa đi cấp cứu, anh Long đã đến công an trình báo. Qua quá trình truy xét, công an thị xã Thuận An đã bắt giữ được cả bốn đối tượng trên. Được biết, đối tượng Bình “chảo” vốn là tay giang hồ cộm cán, nhiều lần bị bắt giam và mới ra tù. Bình “chảo” từng “cõng” 4 tiền án về các tội cướp, lừa đảo, trộm cướp tài sản. Theo Trung Kiên (Dân trí)