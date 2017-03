Bắt nhóm côn đồ định chém người dằn mặt

Biết nhóm côn đồ này đang trên đường tìm người gây án, người dân liền gọi báo công an. Lập tức, công an phường cùng cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Tân Phú xuất hiện mời nhóm “sát thủ” nghênh ngang và nồng nặc mùi rượu về trụ sở làm việc.

Các đối tượng khai nhận trước đó đang nhậu trên đường Tân Thành thì Phạm Tấn Đạt (17 tuổi) và bạn tên An chạy xe nhanh, rồ ga, nẹt pô vào hẻm 710 nên bị nhắc nhở “Đường đông người, chạy chậm chậm thôi”. Nào ngờ Đạt, An cùng đồng bọn quay lại với mã tấu, tuýp sắt tìm người trả thù.

Công an đã tạm giữ Đạt (17 tuổi), Lê Thành Khoa (19 tuổi), Nguyễn Công Tình (18 tuổi), Nguyễn Thanh Vượng (18 tuổi), Nguyễn Kha Tuấn (16 tuổi) để làm rõ.

Trong vụ này, nếu người dân và công an không ngăn chặn kịp thời thì có thể xảy ra một vụ chém người dằn mặt như vụ Đạt “trắng” gây án tại đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) vừa xảy ra mới đây.