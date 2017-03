Bắt nhóm côn đồ xông vào nhà hành hung người dã man

Hiện công an đang truy bắt 2 nghi can khác có liên quan đến vụ truy sát người này là Phước và Thắng (chưa rõ lai lịch).

Công an xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mối mâu thuẫn giữa hai gia đình của bà N.T.T.T (30 tuổi) và bà Đ.T.N.D (40 tuổi) cùng cư ngụ tại đường Hoàng Sa, phường 7, quận 3.

Cụ thể, theo lời bà T khai báo, sáng 22-8 bà ngồi ăn sáng trước nhà. Lúc này bà D đang làm vệ sinh ở tầng 2 của nhà bà này. Do bụi bặm mà bà D dọn vệ sinh gây ảnh hưởng đến lúc ăn nên bà T có phản ứng thì 2 người phụ nữ vốn là hàng xóm với nhau có lời qua tiếng lại.

2 ngày sau, tức ngày 24-2, bà T đang ở nhà thì người nhà bà D có dùng ĐTDĐ chụp hình ảnh mà theo bà T khai báo là chụp lén bà. Em trai bà T đã phản ứng, xông ra định hành hung người nhà bà D nhưng trong gia đình kịp thời can ngăn.

Phía công an xác định sau đó phía nhà bà D có nhờ em trai của bà, là Đỗ Ngọc Thanh Trọng đến can thiệp. Sau đó Trọng có rủ thêm bốn thanh niên khác đến hỗ trợ.

13 giờ 15 phút chiều 24-8, khi gia đình bà T đang ở trong nhà thì nhóm của Trọng có cầm hung khí đến. Số người này không nói không rằng, cầm hung khí xông vào tấn công những người trong gia đình bà T.

Ông N.V.S (55 tuổi, là cha ruột bà T) đang có mặt trong nhà có can ngăn nhưng bị một thanh niên trong nhóm của Trọng hung hãn dùng gậy sắt đánh vào đầu gục tại chỗ, gây thương tích.

Dù ông S gục xuống nền nhà nhưng một người trong nhóm Trọng vẫn tiếp tục dùng dao chém vào tay ông này. Chưa dừng lại, những thanh niên hung hãn còn dùng chân đạp túi bụi vào cơ thể ông S.

Gia đình bà T truy hô, những thanh niên hung hãn kéo lên xe rời khỏi hiện trường. Ông S được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu vào cuộc điều tra công an bắt giữ 2 nghi can nói trên. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.