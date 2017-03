Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản người nhờ đòi nợ giúp

Theo điều tra ban đầu: Tháng 8-2015, chị Lê Thị X. (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) có cho người tên M. (ở xã Minh Hưng) vay nhiều lần với tổng số tiền 99 triệu đồng nhưng M. không chịu trả. Do quen biết nên chị X. nhờ Hiệp đòi nợ giùm thì Hiệp đồng ý.

Ngày 8-12, nhóm của Hiệp cùng Nguyễn Văn Tuân (ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản) và Nguyễn Thế Quý (quê Thanh Hóa) thuê xe ô tô đi xuống TP.HCM để gặp M. để đòi nợ nhưng bất thành.

Đến ngày 11-12, khi phát hiện thấy chị X. đang có mặt tại nhà bà VTH (ngụ xã Minh Hưng) thì Hiệp, Thương, Hùng, Tuân, Quý yêu cầu chị X. trả số tiền 5 triệu đồng mà các đối tượng bỏ ra thuê xe ô tô, ăn uống đi TP.HCM tìm M. đòi nợ. Do chị X. không đồng ý nên Thương dùng tay tát vào mặt nạn nhân. Thấy vậy, Hùng chửi và tát vào mặt chị X. rồi dùng tay túm tóc nạn nhân dập đầu vào tường. Chưa dừng lại, đối tượng đe dọa chị X., đúng 5 giờ chiều phải đưa cho nhóm Hùng số tiền 5 triệu đồng. Sau đó cả bọn bỏ đi.

Chị X. do bị đánh và đe dọa nên đã đến Công an xã Minh Hưng trình báo. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Thương và Hiệp điều khiển xe máy đến nhà chị X. để lấy tiền. Nhận tiền xong, cả hai ra về thì bị công an bắt quả tang cùng tang vật. Riêng Tuân và Quý, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý.