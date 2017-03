Bắt nhóm cưỡng đoạt tiền công nhân

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM vừa bàn giao Đặng Minh Quang (Quang “khùng”, 25 tuổi, quê An Giang), Huỳnh Văn Vũ và hai nghi phạm khác cho Công an quận Bình Tân điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của công an, Vũ làm công nhân tại Công ty Pouyuen (quận Bình Tân) và mâu thuẫn với anh H. làm chung trong công ty. Biết Quang “khùng” có số má trong khu vực, Vũ tìm đến nhờ Quang.

Với cái “vốn” mang tiền án về tội cố ý gây thương tích, chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản của công nhân ở xung quanh các khu công nghiệp tại quận Bình Tân nên khi nhận điện thoại của Quang, anh H. phải đến một quán cà phê trên đường số 5, phường Tân Tạo A để Quang đứng ra giải quyết mâu thuẫn với Vũ.



Đặng Minh Quang, tức Quang “khùng”. (Ảnh do công an cung cấp)

Khi anh H. đến quán thì thấy Quang “khùng”, Vũ và hai người khác ngồi chờ sẵn. Tại đây, nhóm Quang lao tới đánh đập anh H., buộc anh H. phải xin lỗi, “nộp phạt” 2 triệu đồng để được bỏ qua, nếu không sẽ còn bị đánh đập tiếp. Không mang sẵn tiền, anh H. đã phải dẫn Quang về nhà trọ lấy 2 triệu đồng đưa cho Quang.

Sau đó anh H. đã làm đơn tố cáo đến PC45. Qua xác minh triệu tập để làm việc, bốn người thừa nhận đã cưỡng đoạt, đánh đập anh H.

Ngoài ra, trinh sát Đội 2 PC45 còn nắm được thông tin Quang “khùng” và đồng phạm từng gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của công nhân nhưng họ không dám trình báo vì sợ bị trả thù. Cơ quan điều tra đang kêu gọi ai từng là nạn nhân bị băng nhóm Quang cưỡng đoạt tài sản thì đến Công an quận Bình Tân cung cấp thông tin.