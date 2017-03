Bắt nhóm cướp 9x sau 3 tháng trốn lệnh truy nã

Ngày 24/5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Vinh (Nghệ An) phối hợp với Công an phường Hưng Dũng bắt giữ hai đối tượng có lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản là Lê Văn Thắng (SN 1991) trú ở phường Hưng Phúc và Võ Minh Hiếu (SN 1991) ở xóm Tân Hùng, phường Hưng Lộc.

Trước đó, ngày 2/2/2010, Thắng và Hiếu cùng với 4 đối tượng Hoàng Đình Đức (SN 1990), Vũ Văn Đức (SN 1991) cùng trú ở khối Tân Lộc phường Hưng Dũng (TP.Vinh), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1990) ở Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) và Nguyễn Đức Trí (SN 1992) trú ở khối 1 phường Bến Thủy, TP.Vinh lên kế hoạch cướp tài sản của người đi đường trong đêm.

Đối tượng Thắng (trái) và Hiếu (phải)

Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, trong khi đang lảng vảng ở khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng, 6 đối tượng này phát hiện một đôi nam nữ đang chở nhau trên một xe đạp. Quan sát thấy hiện trường vắng vẻ, cả nhóm áp sát rồi dùng dao khống chế nạn nhân, cướp 1 xe đạp, 2 điện thoại di động. Số tài sản này được chúng bán lấy tiền chia đều, sau đó giải tán.

Sự việc được nạn nhân đến trình báo Công an phường Hưng Dũng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/2/2010, cơ quan này bắt được 3 đối tượng Đình Đức, Văn Đức và Đức Trí. Còn 3 đối tượng còn lại bỏ trốn khỏi địa bàn cư trú, Công an TP.Vinh đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Sau gần 3 tháng, ngày 24/5, hai đối tượng Thắng và Hiếu nghĩ rằng sự việc đã lắng xuống nên trở về địa phương thì bị bắt.

Hiện lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên, còn tên Nguyễn Ngọc Hoàng đang bị truy nã toàn quốc. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

