Bắt nhóm cướp chém du khách nước ngoài

Khoảng 21 giờ ngày 26-10, chị V. và chị N., đi bộ đến dạ cầu Calmette thuộc phía đường Võ Văn Kiệt để chơi. Bất ngờ có một nhóm thiếu niên xông đến gí dao vào hai nạn nhân đe dọa buộc giao hết tài sản. Hai nạn nhân đã đưa cho nhóm cướp này hai ĐTDĐ, hơn 1 triệu đồng và chìa khóa xe.



Khi nhóm cướp đi khỏi, hai nạn nhân đã trình báo công an. Nhận được tin báo Công an phường Nguyễn Thái Bình cùng lực lượng dân phòng đã xuống hiện trường, truy bắt được năm thiếu niên gồm: Võ Tuấn Kiệt, Nguyễn Lê Bảo Di, Phạm Ngọc Thành, Huỳnh Hữu Lộc và Nguyễn Hữu Tài, từ 11 đến 14 tuổi. Riêng nghi can cầm dao đe dọa nạn nhân đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, nhóm thiếu niên này còn thừa nhận thực hiện vụ chém du khách người Đức là ông Sebastian Gretz vào rạng sáng 19-10, khi ông này đi dạo cùng bạn gái tại ven kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (phường Nguyễn Thái Bình). Nhóm cướp sau khi chém nạn nhân đã lục túi lấy tiền, điện thoại rồi tẩu thoát, sau đó tiếp tục gây ra vụ việc vào tối 26-10 và bị bắt.