Bắt nhóm cướp của du khách trên phố cổ Hội An

Theo K. Thái (NLĐ)



Ngày 30 -7, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hữu Lợi (SN 1994, trú TP Hội An), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1997, trú huyện Duy Xuyên, cùng quê Quảng Nam); Lê Tuấn Hiếu (SN 1997, trú tại huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Nguyễn Trần Hữu Phúc (SN 1996, trú huyện Krông Bông, Đắk Lắk) về hành vi cướp giật tài sản.Trước đó, chỉ trong vòng 4 ngày, từ 25-7 đến 28-7, cả bốn người đã thực hiện 6 vụ cướp của khách du lịch nước ngoài đang tham quan trên phố cổ Hội An.Tang vật thu giữ gồm: 3 xe mô tô BKS 92L8-5058, 92F1-08566 và 47K7-7592; 4 ĐTDĐ; 3 máy ảnh; 2 kim từ điển; 1 máy nghe nhạc Ipod; 2 túi xách; hơn 1 triệu đồng tiền Việt Nam cùng một số ngoại tệ khác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.