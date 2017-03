Bắt nhóm cướp đâm CSGT trên đường

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bảo Cường (tự Bi, 31 tuổi, ngụ quận 11, từng có hai tiền án tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản) về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Đồng thời hai đồng phạm của Cường “Bi” là Nguyễn Phạm Vĩnh Bình (quê Đồng Nai, có ba tiền án) và Phạm Long Hổ (quê Quảng Ngãi, từng có hai tiền án) cũng bị khởi tố, bắt giam về tội chống người thi hành công vụ.

Nhóm nghi can này là một băng trộm cướp nguy hiểm, trong quá trình chuẩn bị đi gây án đã dùng dao đâm gây thương tích nặng cho Trung úy Phan Minh Khôi (Đội CSGT Công an quận Bình Tân) khi bị anh chặn dừng xe kiểm tra.





Ba nghi can trong nhóm Lê Bảo Cường có liên quan đến vụ án đang bị tạm giam. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Liên quan đến hành vi của băng nhóm này, Công an quận Bình Tân đang tiếp tục truy xét hai đối tượng có liên quan là Mai Đức Thịnh (tự Thịnh “nhóc”, 28 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và một người tên Sìn (chưa rõ lai lịch).

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 7-9, tổ tuần tra của Đội CSGT, trật tự cơ động Công an quận Bình Tân, phối hợp cùng Công an phường Bình Trị Đông, tuần tra kiểm soát trên đường Lê Văn Quới. Vào thời điểm này, tổ tuần tra phát hiện hai thanh niên lưu thông trên xe Exciter (biển số 52Z6-7334) có biểu hiện vi phạm giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Hai thanh niên dừng xe nhưng không xuất trình giấy tờ mà bỏ xe đi bộ qua bên kia đường có một số thanh niên khác đang đứng chờ.

Thấy vậy, Trung úy Khôi đi bộ sang đường yêu cầu hai thanh niên trên xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Bất ngờ một người lấy bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt Trung úy Khôi nhưng anh né được và xô đối tượng ra để khống chế. Tuy nhiên, nhóm thanh niên đi cùng đã xông đến dùng dao đâm chém liên tiếp hai nhát vào người khiến Trung úy Khôi gục tại chỗ. Do tình huống xảy ra quá nhanh nên tổ công tác đi cùng không kịp qua ngăn chặn, giải cứu cho đồng đội.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Riêng tổ CSGT tập trung đưa Trung úy Khôi đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích ở ngực, tràn dịch màng phổi.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an quận Bình Tân đã lần theo nhiều mối quan hệ và cuối cùng xác định chiếc xe do các nghi can bỏ lại hiện trường là của Phạm Vĩnh Bình. Được biết chiếc xe này đã sang bán qua nhiều người khác nhau. Trong quá trình truy tìm, công an xác định Bình là một trong những đối tượng cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự, tham gia nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.HCM. Sau thời gian theo dõi, mai phục, ngày 21-9, Công an quận Bình Tân đã ập vào nhà Bình ở Đồng Nai bắt giữ nghi can này.

Từ lời khai của Bình, công an tiếp tục bắt giữ hai nghi can còn lại. Theo đó, Phạm Long Hổ bị bắt vào ngày 25-9 tại Vĩnh Long. Đây là kẻ trực tiếp dùng bình xịt hơi cay vào mặt Trung úy Khôi. Còn Cường là đối tượng trực tiếp cầm dao đâm anh Khôi đã bị bắt vào ngày 3-10 tại An Giang. Cường khai đã trốn sang Campuchia sau khi gây án, qua một thời gian tưởng chừng yên ổn Cường quay về Việt Nam thì sa lưới công an.

Cường, Bình và Hổ còn khai nhận vào đêm 7-9 đã đi nhậu cùng với Thịnh và Sìn. Ăn nhậu xong cả năm lưu thông trên ba xe máy đi lòng vòng nhiều tuyến đường để cướp tài sản. Khi đến đường Lê Văn Quới bị CSGT kiểm tra, nhóm cướp đã liều lĩnh tấn công Trung úy Khôi để mở đường tẩu thoát.