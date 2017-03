Bắt nhóm cướp đánh tráo tiền tại Bến xe Miền Đông

Ngày 11-1, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ nhóm bốn nghi can để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của hành khách đi Bến xe Miền Đông (BXMĐ).

Đánh tráo tiền của hành khách

Bốn nghi can gồm Huỳnh Văn Hưng (ngụ Bình Thạnh), Huỳnh Dũng Minh Lâm (con của Hưng), Nguyễn Văn Thanh (Thanh “mập”, ngụ Tân Phú) và Tống Việt Thanh (ngụ quận 7).

Trước đó, nhiều nạn nhân đến công an tố cáo về nhóm cưỡng đoạt đóng vai người của nhà xe, giới thiệu cho khách đi nhanh khỏi phải chờ mua vé. Sau đó, chúng chở nạn nhân qua khỏi cầu Bình Triệu để đón xe ngoài bến dọc theo quốc lộ 13 đến cầu Bình Phước (Thủ Đức). Trước tình hình đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP chỉ đạo Phòng PC45 và Đội 2 quyết liệt điều tra, xử lý nhóm đối tượng để bảo đảm an toàn cho người dân yên tâm về quê ăn tết tại BXMĐ. PC45 đã xác lập chuyên án C114 để đấu tranh.





Hưng, Lâm, Thanh “mập” và Tống Việt Thanh (từ trái sang) tại cơ quan điều tra.

Qua theo dõi, vào lúc 10 giờ 30 ngày 10-1, anh H. đến BXMĐ để mua vé về quê ở Nghệ An. Ngay tại cổng số 3 - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thanh “mập” phát hiện anh H. liền lôi kéo anh H. để cho Thanh “mập” sắp xếp xe đi nhanh, giá mềm. Thấy anh H. đồng ý, Thanh “mập” kêu Lâm chở anh H. qua cầu Bình Triệu đứng đợi. Ngay sau đó, Thanh “mập” và Hưng leo lên xe khách đi về Nghệ An. Qua khỏi cầu Bình Triệu thì Thanh “mập” và Hưng nhảy xuống dắt anh H. lên xe. Tại đây anh H. được hai đối tượng thông báo là giá vé về Nghệ An là 1 triệu đồng. Anh H. đưa cho Thanh “mập” hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Thanh “mập” nhanh chóng tráo một tờ tiền 500.000 đồng thành tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Tiếp đó, Thanh và Hưng nói với anh H. là anh chỉ mới đưa chúng có 520.000 đồng, chưa đủ tiền vé. Anh H. phản ứng lại thì Thanh “mập” và Hưng đe dọa đánh và đòi đuổi xuống xe. Thấy vậy anh H. đành phải đưa thêm 500.000 đồng nữa. Liền đó Thanh và Hưng đưa cho nhà xe tiền xe là 700.000 đồng, đồng thời chiếm đoạt của anh H. 800.000 đồng rồi bỏ anh xuống xe.

Lộ mặt “ăn cướp”

Ngay lập tức các trinh sát đã ập đến bắt gọn Hưng và Thanh “mập”. Một mũi trinh sát khác đang ở tại BXMĐ nhanh chóng bắt giữ Lâm và Tống Việt Thanh.

Bước đầu cả bọn thừa nhận đã dùng thủ đoạn “cò” khách cho các nhà xe đi các tỉnh miền Đông, Trung, Bắc. Khi đã chèo kéo được khách thì Lâm có nhiệm vụ chở khách ra đợi bên ngoài bến dọc theo quốc lộ 1A. Ngay sau đó, các đối tượng còn lại trong nhóm sẽ phân công nhau theo lên xe mà khách muốn đi. Khi đón khách lên các đối tượng sẽ nhanh chóng đưa khách xuống hàng ghế cuối yêu cầu thu tiền vé. Tiếp đó, chúng nhanh chóng đổi tiền của khách, ví dụ tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng sẽ bị đổi thành 20.000 đồng, tiền 200.000 đồng sẽ bị đổi thành 10.000 đồng. Sau đó các đối tượng yêu cầu khách đưa thêm tiền để chiếm đoạt.

Các đối tượng đã thừa nhận người đề xuất ý tưởng thực hiện thủ đoạn trên là Hưng và Thanh “mập”. Cả bọn đã thực hiện từ tháng 6-2013 đến nay, mỗi ngày 2-5 vụ.

Trước đây, vào ngày 28-7-2011, Đội 2 cũng triệt phá băng nhóm của Hồ Hoàng (Hoàng “khùng”) gồm sáu đối tượng chuyên đón khách bên ngoài BXMĐ rồi đánh đập, trấn lột tiền. Theo cơ quan điều tra, nhiều nhà xe biết hành vi phạm pháp của nhóm này nhưng không dám tố cáo vì sợ bị trả thù. Trong bốn đối tượng bị bắt thì Tống Việt Thanh đã từng có tiền sự về hành vi ép buộc, trấn lột tiền của khách đi BXMĐ với thủ đoạn tương tự.

Cơ quan công an kêu gọi hành khách đi BXMĐ nên vào trong quầy mua vé. Đồng thời, ai là nạn nhân liên lạc với cơ quan điều tra để phối hợp điều tra xử lý theo số điện thoại (083) 8387542.

ÁI NHÂN