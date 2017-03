Bắt nhóm cướp gây chấn động Kon Tum

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Đây là băng nhớm đã liên tục gây ra 6 vụ cướp tài sản và một vụ cướp giật tài sản chỉ trong thời gian ngắn khiến người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum hoang mang.

Trước đó khoảng 2 giờ ngày 25-2, Chị Đ.T.T (SN 1981, trú xã Kroong, TP Kon Tum) điều khiển xe gắn máy chở hàng đến chợ đêm tại TP Kon Tum để bán. Khi đến địa bàn xã Ngọc Bay, TP Kon Tum, chị T. bất ngờ bị một nhóm gồm 3 đối tượng chặn lại, dùng hung khí uy hiếp lấy đi 1 ĐTDĐ, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng và 1,6 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Kon Tum đã khẩn trương truy tìm hung thủ.

Liên tục trong các ngày từ 26 đến 28-2, tại quốc lộ 14 thuộc địa bàn huyện Đắk Hà và quốc lộ 24, ráp gianh huyện Kon Rẫy và TP Kon Tum xảy ra các vụ cướp của tài sản của người dân đi chợ đêm.

Đặc biệt là trường hợp của chị N.T.T.H (SN 1979, trú xã Kroong, TP Kon Tum), bị cướp lúc 1 giờ ngày 1-3, khi đang trên đường đi làm tại một nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Khi đến cầu Kroong, giáp ranh giữa huyện Sa Thầy và TP Kon Tum, chị H. bị nhóm đối tượng 3 người khống chế đưa vào rẫy mì cách đó khoảng 200 m. Sau khi lục lọi, nhóm này cướp hết số tài sản gồm: 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng tra hỏi giấy tờ xe, dọa giết thì chị H. giả vờ ngất xỉu.

Khu vực nơi chị N.T.N.H bị cột tay, chân đẩy xuống nước. Ảnh: Hoàng Thanh

“Chúng lấy dây lưng trói tay, dây thừng cột chân đẩy vợ tôi xuống sông nhưng may mắn có cây cối cản lại. Đợi chúng đi, vợ tôi tìm cách về nhà cầu cứu và ngay báo Công an huyện Sa Thầy”, anh Nguyễn Trường Chinh, chồng chị H. kể lại.

Đến khoảng 4 giờ ngày 1-3, Công an TP Kon Tum sau khi nhận được tin báo vụ cướp từ Công an huyện Sa Thầy đã cử trinh sát xuống hiện trường nắm bắt thông tin, sau đó nhận định tất cả các vụ việc trên đều do một nhóm đối tượng gây ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 1 giờ ngày 2-3, lực lượng Công an TP Kon Tum đã bắt giữ Vũ Đức Hùng khi đối tượng đang ở nhà bạn gái tại xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Hùng khai nhận cùng Lê Văn Nghĩa và Lương Thanh Hiền là hai đối tượng đã có tiền án đã liên tục thực hiện 6 vụ cướp tài sản và một vụ cướp giật tài sản. Ngay sau đó, lực lượng công an TP Kon Tum đã khẩn trương truy bắt Lê Văn Nghĩa và Lương Thanh Hiền.

Đại tá Nguyễn Hồng Ngọc, trưởng Công an TP Kon Tum cho biết đây là vụ án đặc biệt khó khăn, nhất là trong việc xác định, truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh, lực lượng Công an TP Kon Tum đã phá được vụ án trong thời gian ngắn.

Theo Hoàng Thanh/NLĐO