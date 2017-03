Bắt nhóm cướp giật lộng hành trước KCN

Ngày 17-7, Thiếu tá Nguyễn Mai Chức, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức, cho biết vừa bắt giữ hai nghi can trong băng nhóm chuyên cướp giật tài sản của nữ công nhân, tại địa bàn giáp ranh giữa quận Thủ Đức (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương. Đồng thời, điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.

Hai nghi can đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản là Đỗ Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, từng bị đưa đi cai nghiện ma túy) và Lại Văn Tâm (41 tuổi, có một tiền án cướp giật tài sản).

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát phối hợp với công an địa bàn giáp ranh, cùng trình báo của người dân, Công an quận Thủ Đức nắm được có một nhóm chuyên giật tài sản của các nữ công nhân. Đặc biệt, nhóm này chỉ giật bông tai của các nữ công nhân vào thời điểm tan ca ban đêm hoặc rạng sáng tại các tuyến đường vắng rồi nhanh chóng tẩu thoát.





Đỗ Minh Tuấn, Lại Văn Tâm. Ảnh: CTV

Một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN) Công an quận Thủ Đức cho biết qua rà soát các đối tượng nghi vấn, trinh sát xác định Tuấn và Tâm (cả hai đều nghiện ma túy) là nghi can thực hiện các vụ cướp giật. Ngoài ra, theo thông tin do nạn nhân và nhân chứng cung cấp, các trinh sát đã nắm rõ được quy luật hoạt động, đặc điểm phương tiện mà các đối tượng này sử dụng để gây án. ngày 14-7, Công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Do các đối tượng chỉ gây án vào ban đêm hoặc rạng sáng nên các trinh sát hình sự đã thay phiên nhau thức trắng đêm để tổ chức theo dõi, mai phục tại các tuyến đường, vị trí trọng điểm nhằm đón lõng nhóm cướp giật. Trong quá trình đeo bám, vào rạng sáng 16-7, các trinh sát HSĐN Công an quận Thủ Đức đã phát hiện Tuấn, Tâm chở nhau trên xe tay ga Nouvo tại địa bàn phường Linh Xuân nên tổ chức đeo bám.

Suốt quá trình đi tìm “con mồi”, hai nghi can chạy xe lòng vòng qua nhiều tuyến đường nhưng các trinh sát vẫn bám sát nút. Khi hai nghi can đến đường số 5 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thấy một nữ công nhân đi xe đạp có đeo bông tai bằng vàng. Lập tức cả hai áp sát nạn nhân giật phăng một chiếc bông tai rồi tăng ga bỏ chạy.

Không để kẻ cướp trốn thoát, các trinh sát bằng tài lái xe điêu luyện đã lập tức đuổi theo, chỉ một đoạn đường ngắn, trinh sát hình sự đã khống chế được hai nghi can, thu giữ tang vật là chiếc bông tai. Ngay sau đó, công an tiến hành khám xét nơi ở của hai nghi can, thu giữ được ba chiếc bông tai khác là tang vật cướp giật trước đó.

Tại cơ quan công an, hai nghi can Tuấn và Tâm khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật của các nữ công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương. Mỗi lần giật được bông tai, hai nghi can đem đến một tiệm vàng ở Bình Dương bán để lấy tiền mua heroin sử dụng và tiêu xài.

Xác định còn có nhiều nạn nhân khác của nhóm cướp giật này, Công an quận Thủ Đức đang kêu gọi ai từng bị hai nghi can nói trên giật tài sản thì đến Đội Cảnh sát HSĐN Công an quận Thủ Đức cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.