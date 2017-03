Bắt nhóm cướp giật tài sản người nước ngoài tại Hội An

Sáng ngày 13/7, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra vụ án với các đối tượng trong nhóm chuyên cướp giật du khách nước ngoài tại đô thị cổ Hội An vừa bị bắt giữ.

Theo hồ sơ của công an TP. Hội An cho biết, vào khoảng 14 giờ chiều 12/7, một du khách nước ngoài là chị Jonhana Maria (quốc tịch Hà Lan) đạp xe trên đường Cửa Đại (đoạn cầu Phước Trạch, thuộc phường Cửa Đại, TP.Hội An) thì bị 2 đối tượng đi xe máy mang BKS 92H4-0434 áp sát và giật lấy giỏ xách (bên trong có 1 máy ảnh, 1 điện thoại di động, 700 nghìn đồng).

Khi bị giật túi, chị Jonhana Maria bị ngã xuống đường. Biết bị cướp giật, chị Jonhana Maria đã tri hô nên được người dân đi đường truy đuổi và gọi công an hỗ trợ.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, công an và người dân đã bắt giữ được hai đối tượng đang cố tình chạy trốn. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Xuân (SN 1992, trú thôn Hòa Thuận, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) và Trần Văn Nhiên (SN 1994, trú xã Duy Phước, cùng huyện).

Ngay sau khi củng cố hồ sơ, sáng 13/7, Công an Hội An đã trả lại tài sản cho người bị hại. Đồng thời tiếp tục mở rộng truy bắt những đối tượng còn lại trong nhóm chuyên cướp giật tài sản người nước ngoài trên địa bàn đô thị cổ Hội An.

Theo Vũ Trung (VNN)