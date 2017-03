Bắt nhóm cướp, hiếp cô gái trẻ ở nghĩa địa

Theo cơ quan điều tra, ngày 29-10, Công an thị xã Dĩ An nhận được tin báo của chị PTH (22 tuổi) bị một nhóm nam thanh niên kéo vào khu nghĩa địa phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) cướp tiền, điện thoại rồi hiếp dâm. Sau đó nhóm này dùng dây thắt lưng siết cổ, đánh đập nạn nhân đến bất tỉnh. Xét thấy đây là vụ án nghiêm trọng, Công an thị xã Dĩ An kết hợp cùng Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương truy bắt nghi can. Qua xác minh, thu thập chứng cứ, 10 ngày sau công an đã bắt giữ được Cường khi đang bỏ trốn ở Phú Yên.

Các nghi can khai nhận do thấy chị H. có chuyện buồn nên Khánh, Tài, Cường rủ chị đi nhậu. Đến 23 giờ cùng ngày, khi thấy chị H. có biểu hiện say nên cả nhóm bàn nhau cướp tài sản. Theo đó, nhóm Khánh kéo chị H. vào khu nghĩa địa lục soát lấy điện thoại Nokia Lumia 720 và 35.000 đồng. Do sợ bị lộ nên cả nhóm bàn nhau giết nạn nhân để bịt đầu mối. Lúc này Tài cầm điện thoại của chị H. về phòng trọ chuẩn bị hành lý để cả ba bỏ trốn, riêng Khánh và Cường ở lại khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó Khánh lấy thắt lưng siết cổ chị H., còn Tài dùng đá đập vào đầu chị H. đến bất tỉnh. Nghĩ nạn nhân đã chết nên cả ba bỏ trốn và sau đó lần lượt bị công an bắt giữ.

VĂN NGỌC